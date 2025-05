Conte diretta prima di Napoli-Cagliari: segui la conferenza

Segui in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Cagliari , match valido per l'ultima giornata di Serie A e decisivo per le sorti dello scudetto . Per essere certi della vittoria, Di Lorenzo e compagni dovranno battere il club sardo ( PER TUTTE LE ALTRE COMBINAZIONI CLICCA QUI! ).

È terminata la conferenza di Antonio Conte

Antonio Conte ha lasciato la sala stampa dopo poco meno di mezz'ora di conferenza.

Conte: "Arbitri? Quello che dovevo dire l'ho detto"

Conte: "Arbitri? Quello che dovevo dire l'ho detto, mi fa piacere che qualche arbitro ha anche apprezzato perché c'è sicuramente da migliorare la comunicazione tra Var e gli arbitri. Non dimentichiamo che abbiamo gli arbitri più bravi, con il Var c'è da lavorare tanto perché bisogna che ci sia più chiarezza. Durante l'anno un po' tutti si sono lamentati, però nessuno ha avuto l'eco che ho avuto io quando mi sono lamentato con l'Inter perché siamo stati due settimane a fare trasmissioni a insultare il sottoscritto che si lamente sempre. Devo fare molta attenzione perché la risonanza che ho io è sicuramente molto diversa da quella di tanti altri".

Conte: "Ai tifosi posso solo dire che continuino ad essere quello che sono"

Conte: "Dire qualcosa al tifoso napoletano mi risulta difficile. Possono cambiare giocatori, allenatori e proprietari, ma non cambierà mai la passione smisurata di questo popolo. Non posso dire niente perché noi abbiamo avuto tutto da loro, anche nei momenti in cui abbiamo zoppicato un po'. Hanno avuto fiducia nel gruppo, posso solo dire che continuino ad essere quello che sono".

Conte: "Ho sentito tantissima pressione"

Conte: "E' stata una stagione molto impegnativa, la prima cosa che ho detto a Dimaro in piazza è stata 'È la prima volta che ricevo prima ancora di dare'. Il fatto di aver ricevuto una stima incondizionata senza aver dimostrato niente è stata una spinta importante ma allo stesso tempo una pressione importante perché vuoi ripagare la fiducia. Ho sentito tantissima pressione e il peso sulle spalle, anche perché qualsiasi cosa che veniva fatta, veniva fatta per Conte. Secondo me è una cosa assurda e brutta, perché ogni cosa è stata fatta e accaduta per la crescita del club, non per accontentare Conte, non è così".

Conte: "Dobbiamo finire il lavoro"

Conte: "Domani sera dovremo lavorare bene su fase difensiva e offensiva. Sappiamo benissimo che il lavoro ci ha portato ad essere oggi qui a parlare di qualcosa di speciale. Dobbiamo finire il lavoro che abbiamo iniziato".

Conte: "Dovremo rispettare il Cagliari al 100%"

Conte: "Aggredire l'avversario? Noi l'abbiamo sempre fatto, è il mio credo. A volte ci riusciamo meglio, a volte è più difficile. Domani c'è il Cagliari, che è una buona squadra, noi dovremo fare la nostra partita rispettando l'avversario al 100%. Se lo faremo avremo più chance di vincerla".

Conte: "Distrarsi diventa difficile"

Conte: "Distrarsi diventa difficile, la distrazione mi arriva quando mangio e quando riesci a dormire. Ma è inevitabile, è stata una settimana corta ma intensa di emozioni. Sappiamo benissimo che la mente di porta dappertutto, noi dobbiamo rimanere focalizzati perché questa sarà la partita più importante della stagione e che la decide, dicendoti se è stata una stagione ottima o superlativa. Non ci sono novità su infortunati e condizioni fisica rispetto a Parma".

Conte: "Non dimentichiamoci che sono specialista anche in sconfitte"

Conte: "Io specialista? Sono specialista anche in sconfitte, la mia carriera parla chiaro. Se uno va a vedere quello che ho perso in carriera, tutte le finali da calciatore. Cerco di essere specialista nell'aiutare il mio club e i miei ragazzi per fare del nostro meglio. Se poi il nostro meglio ci porta ad essere vincenti è una grande soddisfazione. Non voglio che si dimentichi che ci sono state vittorie, ma anche tante sconfitte che mi hanno creato una scorza molto dura e cattiva. Squalifica? Dispiace perché dopo un campionato del genere vorresti essere lì a guidare la squadra, però c'è grande fiducia nello staff e nei tifosi. Dalla tribuna il mio cuore sarà in panchina, avrò due cuori: uno in panchina e uno in tribuna".

Conte: "Lo scudetto lo vince chi lo merita"

Conte: "Napoli se vince è squadra più forte o più brava? La mia esperienza mi ha sempre detto che alla fine i campionati li vincono le squadre che hanno dimostrato e meritato di più. Parliamo di 38 partite, non di tornei brevi dove è molto importante il sorteggio e altri fattori. 38 partite sono tante per delineare chi merita".

Conte: "Sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli qualcosa di storico"

Conte: "Si prova sicuramente tanta voglia di scendere in campo e giocare questa partita. Veniamo da una stagione bella stressante e chiaramente questa potrebbe essere l'ultima partita che chiude per me un'annata in una nuova piazza e in un nuovo ambiente dove sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di storico".

"Chiusi per la gloria", la scelta di una delle pizzerie più importanti di Napoli per lo scudetto

L'iniziativa dello storico brand partenopeo per consentire ai propri dipendenti di godersi la partita contro il Cagliari con i propri cari: LEGGI QUI

Napoli, tutti convocati per il Cagliari

Antonio Conte convocherà tutti i giocatori della rosa per l'ultima partita contro il Cagliari: anche gli infortunati, dunque, saranno in panchina al Maradona.

Napoli, tra poco le parole di Conte in conferenza

Dalle 14:30 le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari.

