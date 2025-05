Napoli campione d'Italia, la reazione della stampa estera

La resurrezione di Conte

"Il sogno dell'Inter dura poco e il Napoli è campione d'Italia", ribattano i portoghesi di A'Bola, pubblicando la foto del gol in rovesciata del centrocampista scozzese. Marca, dopo aver evidenziato "il folle entusiasmo per le strade di Napoli", punta sul tecnico azzurro, titolando: "La resurrezione di Conte". Spazio anche per Lukaku, al quale viene dedicata la foto principale del pezzo scudetto. Anche in Brasile, O'Globo, parla dell'allenatore del Napoli, nominandolo "Il tecnico dei record". L'Equipe in Francia celebra il trionfo azzurro titolando: "Napoli Re d'Italia". In Argentina, patria di Maradona, El Clarin celebra gli azzurri e mette in risalto il ko dell'Inter di Lautaro Martinez che resta "senza miracoli".