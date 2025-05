Flavio Cobolli ad Amburgo si gioca la sua terza finale Atp. Dopo quella persa a Washington e quella vinta a Bucarest, il tennista romano è arrivato all'ultimo atto del torneo tedesco. Vittorie di prestigio contro esperti della terra rossa come Davidovich Fokina e Bautista Agut, poi la maratona in semifinale contro Etcheverry. A due giorni dall'esordio al Roland Garros contro Cilic, Cobolli affronta Rublev per il suo primo trofeo ATP 500. Mentre sta per vincere il suo primo set, le telecamere puntano gli spalti e spunta un dettaglio a tinte napoletane.