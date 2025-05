Napoli campione, il nuovo post con Conte infiamma i tifosi: "Avimm' faticato"

Napoli campione, il club gioca sulla frase di Conte: "Avimm' faticato"

Da "amma fatica'" ad "avimm' faticato", è un attimo. O meglio, è un campionato. Un tricolore voluto fortemente da Antonio Conte, condottiero di un Napoli che ha saputo mettere alle spalle la negatività che aveva accompagnato la stagione 2023/24, fino a ritrovare le energie giuste per tornare ad alti livelli. Vinto il duello con l'Inter di Simone Inzaghi e quarto scudetto in bacheca, il secondo nel giro di due anni. E il "dobbiamo lavorare" di inizio stagione è diventato in una notte "abbiamo lavorato", infiammando ulteriormente il popolo partenopeo, scatenato nella sezione commenti dell'ultimo post social del Napoli. In tanti, nel ringraziare il manager leccese, sperano nella sua permanenza all'ombra del "Maradona".