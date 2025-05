De Bruyne, il Napoli e le tre lettere del codice ADL

È una questione di lettere, di tre lettere. Il codice segreto del Napoli che ha conquistato il quarto scudetto era composto da una M, una C e una T. McT come McTominay, l’uomo simbolo del trionfo. L’anno prossimo le combinazioni aumenteranno, perché un altro codice da tre lettere sta per irrompere nella storia azzurra. Stavolta sarà composto da una K, una D e una B. KDB, come Kevin De Bruyne, il primo regalo che il Napoli vuole farsi per rilanciare le sue ambizioni anche a livello europeo. La testimonianza della voglia di Aurelio De Laurentiis di costruire una squadra ancora più forte, che continui a lottare per lo scudetto ma che torni a recitare un ruolo da protagonista anche in Champions. Un evidente cambio di rotta rispetto al post scudetto 2023, certi errori non si possono ripetere. Soprattutto quando sei un uomo intelligente e lungimirante, soprattutto se hai dato all’Italia del calcio un’altra dimostrazione di come si possano coniugare i risultati sportivi con una gestione esemplare.