Napoli, la festa social non finisce più: giocatori scatenati

Festa scudetto, giocatori del Napoli scatenati: da McTominay al tandem Spinazzola-Politano

McTominay, Gilmour e Ngonge protagonisti alla Terrazza Calabritto nelle ore successive alla vittoria dello scudetto, con il numero 4 che ha dominato anche nelle cucine del noto ristorante partenopeo. "The Day After" e un cuore azzurro ad accompagnare la foto apparsa su Instagram e già apprezzata dai tifosi del Napoli. Dopo aver alzato il trofeo al "Maradona", hanno festeggiato alla grande anche Spinazzola e Politano, che sono finiti addirittura a saltare su un'auto, tra clacson e cori da stadio. Il motto è "Again", e Politano ne sa qualcosa. Due scudetti nel giro di due anni e una piazza che trasuda gioia ed entusiasmo. La festa scudetto non è ancora finita.