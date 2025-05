Conte, il discorso ai tifosi durante la festa scudetto. E dal pubblico gli urlano una frase inequivocabile

Dopo la sfilata sul pullman scoperto, attraversando la folla oceanica che ha festeggiato per le vie della città, le celebrazioni per il quarto scudetto del Napoli proseguono con una serata di gala. A Posillipo party esclusivo per 600 invitati, ma tantissimi tifosi all'esterno ad acclamare i protagonisti del tricolore. A salutarli e ringraziarli, il presidente De Laurentiis e l'artefice dell'impresa, Antonio Conte, che non ha ancora svelato il suo futuro, ma che gli appassionati sostenitori partenopei sperano possa ancora essere in azzurro.