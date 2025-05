Conte e il futuro al Napoli: l'indizio social del collaboratore scatena i tifosi

A Napoli non si parla d'altro: Antonio Conte resterà? La questione sta quasi facendo passare in secondo piano anche l'arrivo sempre più vicino di Kevin De Bruyne, nonostante la portata gigantesca dell'affare, qualora dovesse chiudersi definitivamente. Sono giorni di tensione dopo la tremenda gioia per la vittoria del quarto scudetto nella storia del club. L'allenatore si è preso del tempo per ragionare dopo l'incontro con il presidente De Laurentiis. Intanto alcuni stanno lasciando Napoli per le meritate vacanze dopo una stagione storica: tra questi c'è un collaboratore di Antonio Conte, Elvis Abbruscato, che ha salutato la città con un messaggio che fa sognare i tifosi.