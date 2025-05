Napoli, Manfredi ringrazia Conte: "La sua decisione ci dà la spinta: è il nostro momento"

"Si è sentito parte di questa grande soddisfazione collettiva"

Il sindaco di Napoli ringrazia pubblicamente l'allenatore del tricolore: "Abbiamo lavorato per convincerlo, abbiamo manifestato ad Antonio Conte un grande sostegno da parte della città e delle istituzioni e credo che lui si sia sentito parte di un progetto, e quindi anche di una grande gioia popolare, una grande soddisfazione collettiva. Lo ringrazio molto per aver deciso di continuare perché questo ci dà spinta". Pensiero esteso all'altro artefice del trionfo: "Voglio anche ringraziare molto, lo dico pubblicamente, il presidente Aurelio De Laurentiis perché se Conte è rimasto a Napoli è perché il presidente ha creato le condizioni perché questo avvenisse".

"Lo scudetto di Napoli lo vinciamo ogni giorno"

Manfredi ha evidenziato la simbiosi tra i successi della squadra ed il percorso intrapreso dalla città tutta: "Napoli oggi non ha nulla da invidiare a nessuno: noi finalmente abbiamo intrapreso la strada giusta. Adesso dobbiamo avere grande orgoglio di esserci, ma anche la grande consapevolezza che queste sfide si vincono ogni giorno. Lo scudetto di Napoli lo dobbiamo vincere ogni giorno, noi come istituzioni e tutta la comunità napoletana perché questo è il nostro momento, quindi non possiamo perderlo".