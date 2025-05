Juan Jesus rinnova col Napoli: è ufficiale, i dettagli dell'accordo

Juan Jesus e il Napoli avanti insieme: ufficiale il rinnovo del contratto del difensore brasiliano, che resterà alla corte di Antonio Conte anche nella prossima stagione. Nella stagione appena conclusa Juan Jesus ha collezionato 17 presenze (15 in campionato, 2 in Coppa Italia).

Juan Jesus resta al Napoli: "Esercitato il diritto di opzione"

Il comunicato ufficiale del Napoli: "Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26".