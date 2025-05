Napoli, è fatta per De Bruyne: lunedì le visite mediche

De Bruyne e le visite con il Napoli: quando sono in programma

L’operazione si concretizzerà a parametro zero, dato che il contratto di De Bruyne con il Manchester City scadrà il 30 giugno. Il calciatore, che compirà 34 anni il 28 giugno, è stato convocato dal CT della nazionale belga per le partite di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia del Nord e il Galles, previste rispettivamente per il 6 e il 9 giugno. Prima di unirsi al ritiro della nazionale, De Bruyne è atteso in Italia per completare i test medici e formalizzare il contratto con il Napoli. Le visite sono programmate per lunedì 2 giugno presso la clinica Villa Stuart a Roma. La sua avventura azzurra sta per iniziare.