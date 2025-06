Calendario Napoli: big match e tutte le partite della Serie A 2025/26

Il Napoli si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 da campione in carica. La prossima stagione della squadra di Antonio Conte inizierà con la trasferta contro il Sassuolo . Sfida importante già alla terza giornata contro la Fiorentina in trasferta, alla quinta la sfida a San Siro contro il Milan . All'ottava giornata gli azzurri torneranno ad affrontare gli avversari per lo scorso scudetto, l' Inter : andata al Maradona a ottobre, ritorno a Milano a gennaio per il primo turno del girone di ritorno. A dicembre invece la prima sfida contro la Juventus alla 14esima giornata con l'andata al Maradona: ritorno alla Stadium a fine gennaio.

Napoli, il calendario della stagione 2025/2026

Per quanto riguardano le due romane, nel girone d'andata il Napoli le affronterà entrambe all'Olimpico: prima la Roma alla 13esima giornata, poi la Lazio alla 18esima. Il ritorno con i giallorossi è in programma per la 25esima giornata, mentre quello contro la squadra di Sarri, che torna a Napoli da avversario, fissato per la 33esima giornata, ad aprile. Il Napoli affronterà l'Atalanta in casa alla 12esima giornata al Maradona, poi il ritorno a Bergamo alla 27esima. Questo l'elenco completo delle partite del Napoli nella stagione 2025/2026: