Calciatore al mare con Gesù Cristo tatuato su tutta la schiena: lo riconoscete?

NAPOLI – Pasquale Mazzocchi e la foto in vacanza con il tatuaggio in bella vista. Il terzino del Napoli si sta godendo le meritate ferie dopo lo scudetto vinto. Su Instagram ecco l’immagine di lui che guarda l’orizzonte da una piscina. Impossibile non notare l’enorme tatuaggio che campeggia sulla sua schiena: il volto di Gesù, realizzato con impressionante dettaglio. A colpire, però, è anche il messaggio che accompagna l’immagine: “Avere fede non vuol dire sperare. La speranza è per i deboli. Avere fede vuol dire ‘Agire’ con la consapevolezza di non essere mai soli”.