Gautieri e il racconto del retroscena inedito sul bigliettino dentro la porta del San Paolo 

Gautieri racconta un retroscena a Radio Crc : durante i lavori allo stadio San Paolo per i Mondiali del 1990 si intrufolò nello stadio, scrisse un biglietto e lo sotterrò vicino alla porta. Scrisse “sogno un gol in questa porta un giorno”. Il sogno si è poi realmente avverato 15 anni dopo, nel 2005, quando con la maglia numero 10 del Napoli (la squadra della sua città) segnò una rete alla Fermana dagli sviluppi di un calcio di punizione. Quella partita finì 1-1 per la cronaca.

Gautieri e il racconto del San Paolo

"Per quanto mi riguarda personalmente, io sognavo di fare il calciatore e di giocare al San Paolo un giorno. Anche per questo quando ci sono stati i lavori per il Mondiale, c’era lo stadio San Paolo aperto, entrai e misi un bigliettino nell’area in fondo, vicino alla porta. E dissi: “Sogno di fare un gol in questa porta qui”. E feci gol in Napoli-Fermana proprio in quella porta", ha raccontato Gautieri, che adesso di mestiere fa l'allenatore.