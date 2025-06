Napoli, maxi operazione: tutte le cifre per Ndoye e Beukema

Avanti tutta per Dan Ndoye. Il Napoli esce allo scoperto. È lui il primo obiettivo sulle corsie d’attacco, è lui la priorità sul mercato. Un’operazione portata avanti con il chiaro obiettivo di concluderla quanto prima. Attesa per la fumata bianca. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, lavora per regalare l’esterno a Conte già per il ritiro di Dimaro Folgarida. Un giocatore gradito per cui l’allenatore aveva già speso, nel corso degli incontri con la dirigenza, parole d’elogio. Ora i fatti, la strategia, le tempistiche. Un passo alla volta. Martedì a Roma, il Napoli aveva incontrato l’entourage del giocatore. Conferma ulteriore della volontà del club di procedere in modo rapido. Ieri le parti hanno continuato a mantenere vivi i contatti. Ce ne saranno altri anche in giornata. L’accordo contrattuale è vicino. Si è parlato di cifre, durata, prospettive tecniche. Di futuro, insomma. Ndoye, 24 anni, vuole giocare nel Napoli. È affascinato dal progetto tecnico e lusingato dalla stima di Conte. Non forzerà con il Bologna per l’addio, si augura che i due club possano trovare l’accordo quanto prima. Resta in attesa di novità, intanto si gode le vacanze. A Ibiza ha anche incrociato diversi giocatori del Napoli come Di Lorenzo e Gilmour. Al momento tra le due società manca ancora l’intesa. Si lavora per ridurre la distanza. I contatti sono costanti e vanno avanti da tempo.

L'intesa tra i club

Non è un mistero, per il Bologna, l’interesse del Napoli per Ndoye ma anche per Sam Beukema (26), il primo obiettivo per la difesa. Anche lui in vacanza a Ibiza. De Laurentiis vorrebbe procedere per entrambi, il Bologna non solo fa muro ma spara alto e insiste: apertura per una sola cessione. Italiano non vorrebbe perderli entrambi considerando che in difesa anche Lucumì può partire. Tutto, però, dipenderà dalle proposte. Nel calcio nulla è certo. Al momento la valutazione economica è elevata: per Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Per il centrale: 25-30. Dunque, una settantina di milioni per entrambi. Tanti, troppi per il Napoli. Si valuta anche l’inserimento di una contropartita che può essere Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e gradito a Italiano. Una cosa è certa: dopo l’accordo con Ndoye, il Napoli proverà ad accelerare con il Bologna. Poi resterà alla porta per Beukema. La strada è tracciata.

Il profilo

Ndoye piaceva già a gennaio. È un esterno ritenuto completo e moderno. Gioca sia a destra che a sinistra: è rapido, veloce ma anche tecnico e vede la porta. Quest’anno 8 reti in campionato più quella decisiva al Milan nella finale di Coppa Italia. L’impressione è che abbia ancora margini di crescita. Nel calcio verticale di Conte sarebbe perfetto. Il gol di tacco al Napoli, ad aprile, è stato un altro gesto tecnico che ha convinto il tecnico e la dirigenza a seguirlo con attenzione in vista dell’estate. A gennaio, d’altronde, era stato blindato dal suo club. Ora il Bologna apre ma alle proprie condizioni. Presto i due club si ritroveranno per provare a ragionare sull’accordo. Manna arriverà con il sì di Ndoye: potrebbe fare la differenza.