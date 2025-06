Il Napoli alza il pressing: Ndoye a Conte per il ritiro

Si accelera per Dan Ndoye . Ieri altro incontro con gli agenti. L'accordo è ad un passo. Sarà importante per presentarsi dal Bologna (che già lavora al sostituto) con decisione per ridurre la richiesta di 40 milioni e regalare l'esterno a Conte prima del ritiro di Dimaro (17 luglio). La priorità è lui, lo svizzero, anni 24, un'ala moderna, offensiva ma generosa, che gioca a sinistra ma anche a destra, che copre tutta la fascia e sta crescendo nei dati offensivi: 8 gol lo scorso anno , 9 con quello decisivo in finale di Coppa Italia al Milan. Al Napoli segnò di tacco con taglio in area d'attaccante puro. Era aprile. Conte e Manna presero nuovi appunti dopo aver provato a portarlo a Napoli già a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia.

Ndoye, si accelera

Il Bologna si oppose, oggi apre all'addio, vuole assecondare il giocatore - e la sua voglia di giocare nel Napoli - ma alle proprie condizioni. Anche perché la cifra andrà in parte condivisa con il Basilea, che l'ha ceduto nel 2023 e che vanta una percentuale sulla rivendita. Il ds Manna in questi giorni è a Milano. Gli appuntamenti in agenda sono tanti. Ndoye è una delle priorità. Ma le trattative sono diverse. Sempre con il Bologna, ad esempio, si parla anche di Sam Beukema (26) per la difesa. Valutazione: 25-30 milioni. Tanti, troppi. Come per Ndoye. E poi, almeno ad oggi, il difensore è blindato. Ma il mercato è appena cominciato e il Napoli ha Alessandro Zanoli (24) come jolly da sfruttare: piace molto a Italiano, può rientrare in una delle due trattative.

Sprint Napoli

Corre il Napoli sul mercato e lo fa ricercando giocatori che facciano altrettanto. Sulle corsie laterali piace sempre Noa Lang, 26 anni, olandese del Psv. Costa 25 milioni. È un'opzione, un'altra, complementare a Ndoye. Nella strategia del club, infatti, potrebbero arrivare due esterni. Nel mirino anche Federico Chiesa, 27, in uscita dal Liverpool. Conte lo apprezza. Gattuso, ieri, in conferenza, gli ha consigliato di ritrovare minutaggio per poter sognare di nuovo una convocazione con l'Italia. Il Napoli ha già chiesto informazioni. Ma Manna, esplorando il mercato, è tornato anche in Premier, dove Sancho, 25, rientrato dal prestito al Chelsea, potrebbe lasciare lo United. Anche in quel caso il ds azzurro è alla finestra. Ma le priorità sono altre.

Anguissa verso la permanenza

Sempre dall'Inghilterra, ieri, hanno accostato il nome di Matt O'Riley al Napoli, ovvero il danese, anni 24, che la scorsa estate aveva prima sbloccato l'affare Gilmour e poi lo aveva congelato essendosi subito infortunato al suo arrivo al Brighton. Il Napoli non ha confermato, anche perché a centrocampo, con Anguissa verso la permanenza e per cui il contratto può essere rivisto, non sono al momento previsti super-investimenti. Anche per questo è stato bloccato l’iinesto di Musah (22).

I movimenti

Resta in stand-by anche Juanlu Sanchez, 21 anni, laterale spagnolo protagonista agli Europei Under 21: 12 più 2 di bonus l'offerta, 20 la richiesta. Dato che con il giocatore c'è già l'accordo, potrebbe servire solo del tempo per ridurla ulteriormente. Il Napoli non ha fretta. Sempre in Spagna, Manna è tornato a parlare col Villarreal di Rafa Marin. Affare vicino alla conclusione in prestito con diritto di riscatto. In uscita tanti nomi: Simeone piace a Genoa, Torino e Pisa; i granata sono anche su Ngonge, seguito pure da Lazio e Monaco. Può partire Mazzocchi e saluteranno Cajuste, Lindstrom, Folorunsho e Zerbin, tutti rientrati dai prestiti e non riscattati.