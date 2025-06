Neville incorona De Bruyne: "Miglior giocatore della Premier degli ultimi otto anni"

A poco più di due mesi dall'inizio del campionato di Serie A, cresce l'attesa per l'esordio di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli . Il primo acquisto del mercato estivo del club di Aurelio De Laurentiis ha lasciato il segno anche in Inghilterra, dove si è consapevoli di aver perso uno dei centrocampisti più forti dell'ultimo decennio. Tra i più grandi estimatori del belga c'è Gary Neville , ex giocatore e attuale opinionista sportivo, che ha paragonato il classe '91 ad icone come Beckham e Gerrard .

Gary Neville: "De Bruyne miglior giocatore della Premier degli ultimi otto anni"

Gary Neville, ai microfoni di Sky UK, ha speso parole al miele per Kevin De Bruyne, accolto nei giorni scorsi dallo straordinario entusiasmo dei tifosi del Napoli: "Non è il classico centrocampista centrale o l'ala o un numero 10. Quando l'ho guardato mi ha sempre ricordato, per esecuzione, Beckham e Gerrard. Parliamo dei migliori giocatori di sempre della Premier. Kevin è nella top 11 all time. Per me è stato anche il miglior giocatore della Premier League degli ultimi 8 anni - ha sottolineato l'ex United -. Con lui non potevi far nulla contro l'accuratezza dell'assist, col pallone tra difensore e portiere, una straordinaria bellezza. Ha sempre creato bellezza, tanti sono stati i giocatori importanti, ma lui ha fatto vincere tante partite, era impressionante quella pressione che metteva con i cross al centro. È al top tra tutti, - ha precisato - ha fatto tutto quello che si poteva in Premier League".