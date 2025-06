Matrimonio Politano, niente lista di nozze per gli invitati: il regalo richiesto commuove tutti

Un pensiero altruista, piuttosto che la solita lista di nozze o la classica "busta". È ciò che hanno proposto Matteo Politano e Alessandra Esposito ai loro invitati, in occasione del matrimonio celebrato lo scorso 21 giugno al Maya Beach Experience. Un'iniziativa speciale per aiutare due ospedali di Napoli , a cui sarà destinato un lauto contributo, anche grazie alla presenza di calciatori e personaggi importanti come Spinazzola, Mazzocchi e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Matrimonio Politano, niente lista nozze: il regalo richiesto agli invitati commuove tutti

Dopo il prewedding organizzato sull'isola di Capri, presso il noto locale "Anema e Core", Matteo Politano e Alessandro Esposito hanno celebrato le loro nozze al Maya Beach Experience, resort di lusso di Massa Lubrense. A sorprendere ospiti e fan dell'esterno offensivo del Napoli, però, è stato il particolare regalo richiesto per l'occasione. No a "buste" e lista di nozze, sì ad un contributo per una lodevole iniziativa di beneficenza, come spiegato dai diretti interessati in un messaggio dedicato agli invitati: "Grazie a voi verranno finanziati questi due progetti: una medicheria avanzata presso l'ospedale Pediatrico di Napoli e renderemo più umana e accogliente la sala d'attesa nel reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Santobono".