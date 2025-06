Napoli, la grande rivoluzione di Conte per gli esterni: cosa cambierà 

NAPOLI - Il dopo Kvara, volendosi limitare a un discorso squisitamente tattico ed evitando accuratamente ogni parallelismo tecnico, comincerà ufficialmente nel momento in cui sarà definito l’acquisto di Noa Lang dal Psv. L’arrivo di un destro naturale che gioca da esterno offensivo di fascia sinistra accelera la metamorfosi inaugurata un anno fa nel segno di Antonio Conte: la formazione delle coppie delle ali - tra i giocatori già presenti in rosa, gli acquisti in dirittura e gli obiettivi per coprire l’ultima casella - introduce in forma definitiva l’impiego degli esterni a piede invertito soltanto abbozzato nella trionfale stagione dello scudetto. Ovvero: il mancino Neres traslocherà a destra insieme con Politano, un altro mancino; e a sinistra, oltre a Lang, arriverà un altro destro naturale. L’idea sembra proprio questa e a suggerirla sono i nomi attualmente in lista mercato: Ndoye, Chiesa, Sancho. Tutti destri che giocano a sinistra.