Primo compleanno azzurro per De Bruyne: il messaggio del Napoli fa impazzire i tifosi

Primo compleanno da calciatore del Napoli per Kevin De Bruyne . Oggi, 28 giugno 2025, il centrocampista belga compie trentaquattro anni. Dopo dieci stagioni al Manchester City nelle quali ha vinto tutto, il giocatore ha deciso di approdare in Serie A. "Buon compleanno, Kevin! Il futuro lo scriviamo insieme! " questo il messaggio del Napoli sui propri profili social.

"Il futuro lo scriviamo insieme. Il messaggio del Napoli

De Bruyne è stato il primo innesto del Napoli in vista della prossima stagione. L'arrivo del centrocampista belga, annunciato lo scorso 12 giugno, ha mandato in delirio i tifosi. Il giocatore si inserirà nel centrocampo della formazione di Antonio Conte, chiamata a difendere lo Scudetto conquistato. E il messaggio della società sui social non fa altro che alimentare i sogni dei sostenitori azzurri. Sul proprio sito ufficiale, invece, sono stati pubblicati degli auguri in maniera più canonica: "Compleanno in casa azzurra. Kevin De Bruyne compie 34 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 28 giugno 1991 a Drongen (Belgio). A Kevin vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Auguri KDB!"