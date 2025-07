Osimhen-Galatasaray: Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen non si sblocca. Gli azzurri sono disposti a cedere l'attaccante nigeriano in caso di pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, gli ultimi dettagli ancora in discussione non hanno però permesso alla trattativa di concludersi prima di oggi. La proposta dei turchi ruota intorno a un pagamento da dilazionare in quattro-cinque anni che il Napoli potrebbe accogliere una volta ricevute le garanzie bancarie dal club di Istanbul.