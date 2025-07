Lang incontra Geolier a Napoli: tifosi impazziti sui social

Noa Lang e Geolier fanno sognare i tifosi del Napoli . Dall'ufficialità dell'acquisto dell'esterno offensivo olandese all'incontro con il noto rapper partenopeo, che ha avuto modo di abbracciare l'ex PSV allo stadio "Diego Armando Maradona", in occasione del primo shooting di Lang da calciatore azzurro. Sui social, intanto, tutti spingono per una collaborazione musicale.

Noa Lang inconta Geolier a Napoli: i tifosi sognano un feat

Un feat che vede protagonisti Geolier e Noa Lang? È ciò che reclama sui social gran parte del popolo partenopeo, scatenato sui canali ufficiali del Napoli e della Lega Serie A, che hanno pubblicato le foto del primo incontro del rapper con il calciatore olandese, acquistato per 25 milioni più 3 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita. Lang, del resto, è diventato famoso anche per alcuni suoi brani, che si sono rivelati delle autentiche hit: singoli come "Damage" e "Waka", infatti, hanno addirittura superato i 20 milioni di streaming ciascuno. E ora, molti si chiedono a quanti milioni di stream potrebbe arrivare una canzone di Geolier e "Noano", nome d'arte di Lang in ambito musicale.