Lucca al Napoli è ufficiale: De Laurentiis lo annuncia con un tweet

Ieri le visite mediche, oggi l'annuncio: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga giornata a Villa Stuart per i controlli, l'attaccante si è spostato verso Dimaro per raggiungere il resto della squadra e firmare il contratto. In mattinata il Napoli ha poi presentato il nuovo acquisto con un comunicato stampa e un messaggio social del presidente De Laurentiis.