Conte: "Scudetto? Quest'anno il Napoli è favorito tra i favoriti". Poi conia un nuovo slogan

"In pole position dopo i rinforzi? Quando ho detto che mi sarebbe piaciuto sedermi una poltrona già collaudata sia in campionato che in Champions era vero. Mi auguro che accada. Dobbiamo pensare a noi, a quello che siamo e vogliamo diventare. Abbiamo iniziato un progetto nuovo l'anno scorso partendo da basi molto limitate. Io sono un costruttore e mi auguro di farlo anche con il Napoli. Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile. Non era previsto. Però non dimentichiamo che per me non cambia niente. Il lavoro di inserire pezzi affinché queste fondamenta possano diventare solida continua. Continua con uno scudetto sul petto e che fa parte della storia". Lo detto Antonio Conte nel corso della prima conferenza stampa della nuova stagione del Napoli dal ritiro di Dimaro. "De Bruyne? Spero che possa essere fondamentale. Dirlo oggi al secondo giorno di ritiro è difficile. Dovremo ritrovarci a fine anno e capiremo che impatto ha avuto. Non ha bisogno di presentazioni. Con lui alziamo la qualità della rosa. È stato molto tempo al City vincendo tutto. Viene da noi ad affrontare una nuova sfida. È differente rispetto al Manchester ma si è calato bene nella realtà. In un processo di costruzione per strutturare la squadra lui è già fatto. Quelli che stanno arrivando sono bravi e giovani ma dovranno continuare a migliorare", ha detto ancora Conte.

Conte e la corsa scudetto del Napoli

"Qual è la squadra che può dare fastidio al Napoli? Sono stato equo a togliere gli scudetti alle big italiane. È motivo di orgoglio e soddisfazione. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. È inevitabile che quando hai lo scudetto parti da favorito tra i favoriti. Poi sappiamo benissimo dopo il ciclo della Juve di nove anni poi si sono succedute altre squadre. Due anni fa con il tricolore siamo arrivati decimi. Dobbiamo essere compatti perché non è facile", ha evidenziato Conte.

Il nuovo slogan di Conte

"Il presidente De Laurentiis è molto intelligente, non mi ha fissato nessun obiettivo. L'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano, s'è creata una simbiosi, ricordo tutti i sold-out sin dai preliminari di Coppa Italia nonostante tutte le difficoltà. Il popolo napoletano ha visto una squadra che al di là di tutto sudava la maglia e questo non deve cambiare. Ricordate che ne vince sempre una e non è detto che le altre abbiano fallito", ha detto Conte che poi ha coniato un nuovo slogan per la stagione che è appena cominciata: "Lo scorso anno dissi 'amma faticà'. Appena finito il campionato me lo chiesero, dissi 'amma faticà again', può andare bene a livello europeo con l'aggiunta in inglese. Se vogliamo restare sul napoletano possiamo fare 'amma faticà ma chiu' assai' e restiamo in tema. Avremo competizioni, la nuova Champions, la Supercoppa, la Coppa Italia e ci stiamo attrezzando per competere e rendere orgogliosi noi stessi ed i tifosi".

Conte parla dei nuovi acquisti del Napoli

Il tecnico del Napoli ha poi parlato dei problemi di abbondanza nel suo Napoli: "Quando hai tante competizioni non puoi fare il titolare ed il non titolare, ci sarà spazio per tutti perciò c'è esigenza di implementare una rosa non strutturata ed ancora oggi non è strutturata per tutte le competizioni. Lo stiamo facendo in maniera mirata per il presente ma anche molto sul futuro. Lucca, Lang, Marianucci che ha 21 anni, presto Beukema, sono tutti giocatori buoni ma giovani che avranno voglia e tempo per crescere".