Meret e Lukaku caricano il Napoli: "C'è una chiave per affrontare più competizioni"

“Conte è sempre più duro. Però, è normale: lui è un allenatore che cerca sempre di migliorare se stesso e noi giocatori. A De Bruyne non ho consigliato niente. Lui è un ragazzo molto semplice, è molto legato alla sua famiglia. L’unica cosa che gli ho detto è di venire qui, di farsi vedere e di essere pronto, come ha sempre fatto al Manchester City e anche in nazionale". Così Romelu Lukaku ai microfoni di Sky direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro .

Lukaku: "Sto bene, il ritiro è un momento molto importante"

Big Rom non vede l'ora di ricominciare: "Sto bene. Stiamo lavorando molto bene con la squadra. Questo è un momento molto importante per noi perché ci stiamo preparando per una stagione lunga e dura. Siamo tutti qui con la mentalità giusta e con energia positiva".

Lukaku: "Lucca ha caratteristiche diverse dalle mie"

In attacco è arrivato Lucca: “Gli ho dato consigli specialmente sulla parte tattica. Cerco di aiutarlo soprattutto sui movimenti degli altri giocatori, perché noi abbiamo tante giocate codificate. È un bravo ragazzo, ha qualcosa che può sicuramente aiutare la squadra, ad esempio il suo modo con cui attacca la porta. Ccon lui abbiamo un’arma in più per difendere lo scudetto. Abbiamo caratteristiche diverse. Lucca è un giocatore che può anche aiutarmi in campo, se giocheremo insieme, ma questo dipende dal mister".