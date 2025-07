Napoli, si ferma Politano: salterà l'amichevole con l'Arezzo

Politano, stop in allenamento

Nel pomeriggio invece la squadra ha svolto un lavoro tattico iniziale. In seguito il gruppo è stato impegnato in un una successione di partitine. Matteo Politano si è fermato: l'attaccante azzurro ha accusato un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni. Salterà il test amichevole di domani in programma alle ore 18:00 contro l'Arezzo.