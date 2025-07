Napoli, Lang scherza sul rigore in amichevole: "Quello che succede quando un'ala difende". Su Conte...

Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Dopo la sconfitta nella prima amichevole contro l'Arezzo, la squadra di Conte continua a lavorare in Trentino. Nessuna preoccupazione, solo concentrazione sul lavoro. D'altronde la squadra è ancora agli inizi del suo ritiro e i carichi di lavoro si sono fatti sentire. Come ha confermato il nuovo acquisto del Napoli Noa Lang: "Sono un po' stanco, ma va bene per la pre-season", afferma ai microfoni di Radio CRC. "Credo che l'allenamento stia andando davvero bene, mi sto adattando: non vedo l'ora che inizi la stagione". E sull'amichevole: "Penso che fosse importante mettere un po' di minuti nelle gambe, dopo una settimana pesante di allenamento. Abbiamo creato molte occasioni, solo che non abbiamo segnato, ma era la prima volta che giocavamo tutti insieme, quindi per ora va bene. Il rigore? Questo è quando un'ala difende (ride ndr), può capitare".