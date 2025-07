Riconoscimento per Aurelio De Laurentiis: è un nuovo cittadino onorario di Lacco Ameno

Aurelio De Laurentiis è un nuovo cittadino onorario di Lacco Ameno. Il consiglio comunale ha annunciato la delibera riconoscendo all'imprenditore non solo i successi cinematografici e calcistici, ma anche la scelta della località ischitana per i festeggiamenti della vittoria dell'ultimo scudetto. Infatti De Laurentiis aveva scelto l'Hoteal Regina Isabella come luogo di soggiorno e celebrazione. Il comunicato afferma che: "Il Presidente è solito scegliere Lacco Ameno come sede operativa per molte sue attività e il soggiorno presso il Comune di Lacco Ameno viene spesso documentato e riprodotto su scala nazionale ed internazionale da giornali e televisioni, dando così grande risalto alle bellezze del nostro territorio e alle opportunità di cura, soggiorno e svago che il medesimo offre ai turisti nazionali ed internazionali".