Marianucci si presenta: "Napoli un sogno. Sono qui perché non mollo mai, odio perdere"

Marianucci: "Ringrazio mister D'Aversa. Conte? Lo sto 'assaporando'"

"Mister D'Aversa? L'ho sentito poco tempo fa per ringraziarlo per ciò che aveva fatto per me, è un grandissimo allenatore oltre che una grande persona. Grazie a lui ho esordito ed ho avuto i primi minuti in Serie A", sottolinea Marianucci. "Conte? Io lo sto 'assaporando' per bene in questi giorni ma tutto il lavoro ce lo troveremo più avanti per le grandi partite che arriveranno". Infine una battuta sullo stadio 'Maradona': "Ho tanta sicurezza in me stesso e la userò per entrare al Maradona, dove ha giocato il più forte della storia, con grande umiltà per dare tutto per questi colori".