Festa Napoli diretta, Conte incontra i tifosi a Dimaro: segui la serata LIVE

Antonio Conte e il suo staff incontrano i tifosi del Napoli a Dimaro Folgarida , al tramonto dell'ottavo giorno di ritiro. Un momento sempre molto atteso, tra curiosità e domande in vista della stagione che verrà: dal ritorno in Champions League alla voglia di centrare il secondo scudetto consecutivo, senza dimenticare il calciomercato . Oggi, intanto, De Bruyne e compagni sono tornati in campo dopo la giornata libera concessa dal tecnico azzurro all'indomani della sconfitta maturata nel test contro l'Arezzo . Segui la serata di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:55

Domani la presentazione della squadra

Grande spettacolo a Dimaro: oggi l'incontro tra Conte e i tifosi del Napoli, domani la presentazione ufficiale della squadra e il dj set di Decibel Bellini.

19:45

Conte, grande attenzione alla fase di pressing a fine allenamento

Poco prima di chiudere la seduta pomeridiana, Antonio Conte ha fermato l'esercitazione per concentrarsi sulla fase di pressing e dare alcune indicazioni agli uomini che indossavano la casacca blu, chiamati a recuperare palla in zona offensiva. Poi, si è passati ad una difesa della porta con blocco basso, con il tecnico salentino che ha telecomandato come di consueto i movimenti dei suoi.

19:35

Marianucci e il sogno Napoli

In casa Napoli, la giornata di oggi è stata caratterizzata anche dalla conferenza stampa di presentazione di Luca Marianucci, giocatore che è andato a rinforzare la batteria dei difensori in questa sessione di mercato. "Giocare nel Napoli? Un sogno che si avvera", parola dell'ex Empoli.

19:27

Allenamento terminato, cresce l'attesa per l'evento di stasera

Terminata la seduta d'allenamento pomeridana. Fase di stretching per gli azzurri, prima di rientrare negli spogliatoi. Cresce l'attesa in vista dell'evento di questa sera, che vedrà protagonisti Antonio Conte e il suo staff.

19:20

Applausi per De Bruyne durante l'allenamento

Dagli spalti della Ski.it Arena, piovono applausi per Kevin De Bruyne, autore di un paio di giocate importanti nel corso di questo allenamento pomeridiano. In particolare, da sottolineare un dribbling in mezzo al campo che ha mandato al bar Amir Rrahmani, sorpreso da un improvviso cambio di direzione del belga. Ovazione del pubblico presente.

19:10

Ottavo giorno di ritiro a Dimaro: Conte protagonista, poi lavoro sulla sabbia

Dopo aver usufruito di una giornata libera, per smaltire le scorie del primo test della pre season, i calciatori del Napoli sono tornati in campo per una doppia seduta sul terreno di gioco di Carciato. Giorno 8 di ritiro a Dimaro Folgarida, con Antonio Conte che ha partecipato attivamente ad alcune esercitazioni. Poi, allenamento sulla sabbia per Di Lorenzo e compagni.

19:05

Allenamento pomeridiano ancora in corso

Prosegue il lavoro del Napoli di Antonio Conte, che sta per chiudere la tredicesima seduta d'allenamento in Val di Sole. Nel corso del pomeriggio odierno, focus su costruzione del basso e pressing ultra-offensivo in fase di non possesso.

19:00

Festa Napoli, a che ora Conte incontra i tifosi a Dimaro

Come da tradizione, questa sera Antonio Conte e il suo staff incontreranno i tifosi del Napoli alla Ski.it Arena di Carciato: da programma, l'evento è previsto a partire dalle ore 20.

Ski.it Arena - Dimaro Folgarida