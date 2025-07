Sam Beukema si è presentato ufficialmente: direttamente dal ritiro a Dimaro sono arrivate le prime parole da giocatore del Napoli del difensore olandese, acquistato a titolo definitivo dal Bologna per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Beukema non ha nascosto la propria felicità all'alba di una nuova e importante tappa della sua carriera, ha dichiarato che intende conquistare la maglia dell' Olanda e ha parlato delle sue prime settimane di lavoro con Conte . Inevitabile un passaggio sul mercato e sull'ex compagno di squadra Ndoye , obiettivo di mercato di Manna : "Siamo amici, lo sento dopo ogni allenamento, vorrei sempre giocare con un amico ma non so cosa farà". Rivivi la diretta di CorrieredelloSport.it .

Napoli, non solo mercato in entrata

Non solo il mercato in entrata per il Napoli, con Beukema per la difesa oltre agli altri innesti estivi. Ieri sera il Torino ha annunciato l'acquisto di Ngonge.

Beukema già stregato da Conte

Beukema ha a più riprese parlato della cura dei particolari di Conte che, ieri sera, ha incontrato i tifosi a Dimaro.

Beukema, il Napoli e l'Olanda

Beukema non ha nascosto, nel corso della conferenza stampa di presentazione, di voler conquistare la maglia dell'Olanda con il Napoli. Una vetrina importante, quella garantita dalla maglia azzurra, per coronare il sogno di giocare con la propria nazionale.

Beukema, foto con la maglia del Napoli

Il direttore sportivo Manna e Beukema posano con la maglia del Napoli, consegnata al difensore olandese.

Beukema, termina la presentazione

Si è conclusa la conferenza stampa di Beukema, carico e desideroso di far bene con la maglia del Napoli.

Beukema: "Ndoye? Vorrei sempre giocare con un amico ma non so cosa farà"

Beukema: "Mi piace giocare anche la palla lunga, alle volte, però, serve pazienza. Bisogna fare entrambe le cose per diventare un giocatore completo. Consiglio a Ndoye di venire al Napoli? Parliamo di tutto, come si fa con il migliore amico, non specificatamente del Napoli o di venire al Napoli. Vorrei sempre giocare con un amico, ma non so cosa farà. Spero che faccia tutto ciò che desidera".

Beukema: "Da quando sono arrivato in Italia sono migliorato nella marcatura"

Beukema: "Ho parlato con Conte e Rrahmani rispetto al pressing, ma se non è il momento aspettiamo quello giusto. Quando il Napoli mi ha chiamato ho pensato subito: i campioni d'Italia mi hanno chiamato! Non è stato difficile dire di sì, anche per la storia e la passione dei tifosi. Da quando sono arrivato in Italia, sono molto migliorato nella marcatura a uomo. In Olanda non siamo così aggressivi e sono migliorato. Spero di aggiungere a questa squadra la mia esperienza in Champions League, fare come ho fatto il mio gioco. Impostare da dietro. Questo è uno dei miei punti di forza e aiutare la squadra".

Beukema: "Con Conte ci siamo concentrati molto sulla tattica"

Beukema: "Con Conte ho parlato molto, soprattutto di tattica. Ora capisco quasi tutto rispetto a quello che si aspetta da me, su come dobbiamo giocare. Giocare con un allenatore così è bello. Ho preso solo un giallo nello scorso campionato, anche se mi piace giocare in maniera aggressiva".

Beukema: "Attacco del Napoli molto forte, la mia qualità utile anche in difesa"

Beukema: "Lucca e Lukaku sono forti fisicamente, ma anche sugli esterni abbiamo tanta qualità, un bell'attacco. Spero che faremo tanti gol. Ho iniziato come trequartista, ma quando sono diventato più alto sono andato più dietro, a giocare da play. Poi ancora più indietro. Se un difensore sa giocare come centrocampista ti aiuta nell'impostazione del gioco".

Beukema: "Lo scudetto del Napoli non mi ha sorpreso, Van Dijk è un esempio"

Beukema: "Alla seconda partita abbiamo affrontato il Napoli con il Bologna, abbiamo perso 3-0, per me non è stata una sorpresa che abbia vinto lo scudetto. Del Napoli della scorsa stagione mi ha colpito che in ogni gara ha dimostrato di voler vincere e alla fine ce l'hanno fatta. La determinazione e la disciplina che ci hanno messo in ogni settimana e che ha fatto la differenza. A chi mi ispiro? Uno dei migliori difensori è Van Dijk, è forte e moderno, ma ci sono tanti altri difensori. Anche qui al Napoli. Non vedo l'ora di iniziare con loro e giocare insieme".

Beukema: "Con Conte lavoro molto duro, sento Ndoye dopo gli allenamenti"

Beukema: "Sono abituato al calcio di mister Italiano, uomo su uomo, su tutto il campo. Un calcio intenso. Ma anche con Conte abbiamo iniziato bene, un lavoro molto duro, che ci aiuterà a fare la differenza. Mi piace lavorare duro, qualche volte lo è stato molto (ride). Ho sentito Ndoye? Sì, perché è uno dei miei migliori amici con Ferguson. Lo chiamo dopo gli allenamenti, sta molto bene".

Beukema: "Voglio l'Olanda con la maglia del Napoli"

Beukema: "Ho trovato un bel gruppo, è un onore farne parte. In vacanza avevo già incontrato Gilmour. Arrivare in nazionale è un obiettivo personale. Ho scelto il Napoli anche per questo motivo, è una grande squadra che gioca in Champions League e lotta per lo scudetto. Quest'anno spero di andare nella nazionale olandese, sarebbe un sogno".

Beukema: "Un onore seguire le orme di Krol"

Beukema: "Essere il secondo difensore olandese nel Napoli è un onore. Krol è stato un grandissimo, per me è un onore seguire le sue orme".

Beukema: "Spero di aiutare la squadra"

Inizia la conferenza stampa di Beukema: "L'anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile, laureandosi campione d'Italia. Nella prossima stagione avremo tante partite. Spero di aiutare la squadra, ho maturato esperienza in Champions League, abbiamo tanti giocatori fortissimi. Spero che possiamo fare molto bene".

Beukema al Napoli, tutto pronto per la presentazione ufficiale

Tra dieci minuti, a partire dalla 15, prenderà il via la presentazione ufficiale di Sam Beukema. I tifosi del Napoli sono pronti ad ascoltare le prime parole da giocatore degli azzurri del difensore olandese.

Napoli tra Ndoye e Sterling

Il calciomercato del Napoli non si ferma, ovviamente, a Beukema e agli altri neo-acquisti: Ndoye o Sterling per gli azzurri?

Beukema, le foto del debutto in amichevole contro l'Arezzo

Beukema ha debuttato in una gara non ufficiale del Napoli, come De Bruyne, Lang, Lucca e Marianucci, in occasione dell'amichevole persa a sorpresa contro l'Arezzo di Bucchi.

Beukema, le parole d'elogio di Lobotka

Beukema si è subito integrato nel Napoli ed ha incassato le parole d'elogio da parte di Lobotka.

Beukema, i numeri con il Bologna prima del trasferimento al Napoli

Arrivato nell'estate del 2023 dall'Az Alkmaar, Beukema ha salutato il Bologna dopo aver totalizzato 80 presenze, realizzato 2 gol e offerto 3 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il Napoli punta forte sul classe 1998 per la sua difesa e non ha esistato a investire 30 milioni di euro più 3 di bonus per metterlo a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, alle 15 la presentazione di Beukema

Napoli, Beukema si presenta: alle 15 prenderà il via la conferenza stampa di presentazione del difensore olandese, acquistato per 30 milioni di euro più 3 di bonus dal Bologna. Un rinforzo di spessore per il pacchetto arretrato di Antonio Conte. Un valore aggiunto in vista della nuova stagione in cui gli azzurri saranno impegnati su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia, senza dimenticare la parentesi che metterà in palio la Supercoppa Italiana.

