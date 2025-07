De Bruyne promuove il Napoli: "Squadra di grande qualità. Conte diverso da Guardiola perché..."

"Napoli squadra di grande qualità"

Si sente perfettamente a suo agio De Bruyne, che non nasconde la soddisfazione per l'ambiente lavorativo in cui si è ritrovato: "Sono qui da una decina di giorni, ma tutto procede per il meglio e mi sento davvero felice. Ci stiamo allenando duramente, ma mi sento bene". Le prime impressioni sulla squadra, poi, rispecchiano perfettamente le aspettative: "Credo che la qualità sia molto alta, qui ci sono tanti bravi giocatori e non poteva essere altrimenti, visto che parliamo dei Campioni d'Italia e che ovviamente il livello sia quello".