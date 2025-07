Oriali: "Ho vinto molto in carriera, ma lo scudetto a Napoli è qualcosa mai sentito prima"

"Ho vinto molto in carriera, ma quello che ho provato nel vincere il campionato qui a Napoli è stato unico. Lo scorso anno ha dimostrato ancora una volta che è la squadra a vincere e non i singoli. Nuova stagione? Non sarà semplice, ogni partita sarà una battaglia". Così Lele Oriali a Radio CRC. Il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro ha poi aggiunto: "Lo staff ha svolto in questo ritiro a Dimaro un lavoro di preparazione, per dare la possibilità alla squadra di tenere fisicamente tutto l'anno. È chiaro che per i calciatori è il periodo più complicato, perché si fatica molto. Nuovi acquisti? Portano tanta qualità, soprattutto De Bruyne, non c'è bisogno di presentarlo. Sono arrivati comunque altri giocatori che a livello internazionale portano la loro esperienza".