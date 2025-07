Dove vedere Napoli-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario della seconda amichevole dei campioni d'Italia  

Dopo la sconfitta nel corso della prima amichevole della pre-season contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo nel corso del ritiro di Dimaro. Gli uomini di Antonio Conte sfideranno il Catanzaro , formazione di Serie B allenata da Alberto Aquilani . Riflettori puntati sui nuovi acquisti azzurri. Entusiasmo incredibile in Trentino, con migliaia di tifosi del Napoli presenti per vedere all'opera Lukaku e compagni.

Napoli-Catanzaro, l'orario della prima amichevole dei campioni d'Italia

L'amichevole tra Napoli e Catanzaro si disputerà oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18 alla "SKI.IT Arena" di Carciato (frazione di Dimaro Folgarida).

Dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta tv

Napoli-Catanzaro, diretta streaming su DAZN e OneFootball

La probabile formazione del Napoli

Napoli-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN con la formula pay per view, al prezzo di 9,99 euro. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky, ma sempre con la formula pay per view.Servizio streaming attivo su Skygo, DAZN e OneFootball, attraverso portali e applicazioni di riferimento, con la formula pay per view. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta su, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte.