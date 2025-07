Castel di Sangro si mobilita per il Napoli: il programma del secondo ritiro

Napoli, tutto sul ritiro abruzzese

Castel di Sangro si prepara al tutto esaurito. L’amministrazione locale parla già di presenze superiori a quelle delle passate edizioni. «Sarà il miglior ritiro d’Europa» ha garantito il sindaco del comune abruzzese, Angelo Caruso, a Radio Kiss Kiss Napoli. Anche quest’anno l’organizzazione sarà su più livelli: tre campi in erba naturale completamente sistemati, mentre il Palasport fungerà da spazio espositivo, con il Trofeo dello scudetto in bella mostra. Cresce l’attesa anche per il compleanno di Antonio Conte, che festeggerà 56 anni proprio durante il ritiro. La data cerchiata è giovedì, e anche se dal Comune non trapelano dettagli, è prevista una sorpresa per l'allenatore. Le sedute saranno aperte al pubblico, tranne rare eccezioni, con la raccomandazione da parte del Comune - per chi vuole godersi lo spettacolo senza resse - di scegliere i giorni infrasettimanali: dal lunedì al giovedì ci sarà meno affluenza rispetto ai weekend. Tanta attenzione è stata riservata anche alla logistica: più parcheggi, aree dedicate ai disabili, ingressi facilitati e spazi coperti per i bambini con disabilità. «I tifosi troveranno diversi cartelloni per le aree di parcheggio, sarà impossibile non parcheggiare» ha garantito Caruso. La zona del Palasport sarà attrezzata con giochi e attività per i più piccoli, in modo da rendere l’esperienza gradevole anche per le famiglie. Il Napoli arriverà nel pomeriggio di mercoledì, pronto per aprire il secondo tempo di questa estate. Conte vuole intensità, risposte fisiche e mentali. I tifosi - come sempre - risponderanno presente.