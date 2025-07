Napoli, il rettore dell'Università Federico II: "Invito Conte a tenere una lezione qui"

"Invito ufficialmente Antonio Conte a tenere una lezione nella nostra Università". Così il rettore della Federico II, Matteo Lorito, nel corso di 'Ritiro di Mattina', contenitore televisivo in onda tutte le mattine dalle 7 alle 8 su canale 9 e condotto da Vincenzo Mele. Concluso il ritiro a Dimaro, il Napoli si è spostato a Castel di Sangro e l'occasione di una puntata per commentare la marcia di avvicinamento degli azzurri alla prossima stagione è stata propizia per proporre in diretta al tecnico salentino un incontro con gli studenti.