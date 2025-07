Osimhen, il messaggio di saluto al Napoli e il commento social di Kvara

Con il doppio comunicato da parte di Napoli e Galatasaray è ufficiale il ritorno a titolo definitivo di Victor Osimhen in Turchia. Una destinazione fortemente voluta dal nigeriano, che però a cose fatte rivolge via social un ultimo pensiero alla sua ex squadra. Un messaggio pieno di gratitudine.

Il saluto di Osimhen al Napoli

Con un post via social, nel quale Osimhen pubblica una gallery di sue immagini in azione con il Napoli, oltre a quella di un piccolo tifoso con la sua maglia e del murales a lui dedicato, il bomber africano saluta così gli azzurri: "Grazie Per Tutto" e le mani giunte a rafforzare il concetto. Un messaggio sincero, che arriva dal cuore del cannoniere dell'impresa tricolore con Spalletti in panchina.

La reazione di Kvara

Tantissime le reazioni al post di Osimhen, da parte di tifosi e calciatori. Non passa inosservato il commento di un altro degli eroi del terzo scudetto del Napoli, quello di Kvaratskhelia. "Legend" scrive il georgiano, campione d'Europa con il Psg di Luis Enrique, anche lui però rimasto attaccatissimo a squadra e città e sempre in prima linea sui social nelle vicende che riguardano il club di De Laurentiis.