Napoli, la grande festa per Conte: fuochi d'artificio e messaggi

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Fuochi d'artificio come candeline giganti tra la gente e una torta con De Laurentiis e i suoi ragazzi. Buon compleanno, mister. Buon compleanno, Antonio Conte: 56 anni indossati con le phisique du role e il piglio fiero di un ammiraglio dei marine o più semplicemente di un allenatore campione d'Italia che è ancora un vero atleta. Autentico: fa correre la squadra e corre anche lui (da solo) , si allena duro, non perde un colpo. Ma questa è un'altra storia. Dicevamo: una doppia festa splendida per chiudere una giornata di doppio lavoro durissimo allo stadio Teofilo Patini, mattina e pomeriggio, con tanto di ripetute massacranti e collezione di chilometri che hanno letteralmente stremato i giocatori. Tutti, nessuno escluso, alla fine della sessione atletica si sono sdraiati sull'erba per un po’ di stretching e un po’ di pace e ristoro, con il signor Antonio che a turno ha dato la mano e un cinque a ognuno di loro. Come a dire: bene, bravo. E bis assicurato.

Conte, fuochi d'artificio per il suo compleanno

Fiamme in campo e fuochi fuori, dicevamo: alle 20, dopo la fine della seconda sessione di allenamento della giornata, lo spettacolo pirotecnico organizzato e offerto dal Comune di Castel di Sangro, con il sindaco Angelo Caruso a far da anfitrione. È lui l'anima della festa, è Conte il re di questa serata: prima la festa e l'abbraccio con i tifosi nella terra di mezzo tra lo stadio Teofilo Patini e il Palasport, poi il piccolo party di famiglia Napoli all'Aqua Montis, il quartier generale del club a Rivisondoli. Cena e torta tutti insieme, chi canta e chi applaude, è così che si fa in ritiro: si chiama gruppo, si chiama squadra. Per la verità Conte aveva già ricevuto un enorme coro di buon compleanno intorno alle 11, una volta sbucato sul campo dello stadio per la prima seduta di allenamento: almeno duemilacinquecento, gli spettatori in tribuna che hanno intonato l'intramontabile «tanti auguri a te». Un motivetto replicato anche nel pomeriggio: Conte saluta e ringrazia mentre dirige le prove tattiche.

Conte, il primo messaggio è di De Laurentiis

Il primo in assoluto a fare gli auguri all'allenatore, almeno pubblicamente, è stato Aurelio De Laurentiis. A mezzanotte in punto: «Caro Antonio, tantissimi auguri da me, dalla mia famiglia e da tutto il Calcio Napoli!», il messaggio diffuso dal presidente attraverso il suo profilo X. Un rapporto molto profondo tra i due, un'amicizia sincera che supera di gran lunga la relazione professionale. E che coinvolge le famiglie. Conte, De Laurentiis e le rispettive signore Elisabetta e Jacqueline, tra l'altro, hanno anche trascorso insieme i giorni successivi al ritiro di Dimaro: a Ischia, proprio come accadde dopo la vittoria dello scudetto e prima del rinnovo del patto azzurro.

Conte, gli auguri dalla Juve

Curiosità: anche la Juventus, attraverso i suoi profili social, ha tenuto a fare gli auguri di buon compleanno a Conte. «Tanti auguri, Antonio», il messaggio recapitato all'ex capitano ed ex allenatore. Un gesto d'affetto e galanteria nei confronti di una bandiera del club che ha innescato anche dei commenti meno celebrativi di tifosi evidentemente già in clima campionato. Cose di calcio.