Le ambizioni di Rrahmani, Beukema e Mariannucci

"Da bambino volevo giocare in Premier League - sottolinea Rrahmani - ma ora sono concentrato qua. Amo dormire, ultimamente in ritiro ho scoperto questo perché si lavora moltissimo”. Anche Beukema sembra avere le idee chiare: "Vorrei vincere uno scudetto con il Napoli". Marianucci cerca il suo primo exploit personale: "Vorrei un gol in Serie A - dichiara l’ex difensore dell’Empoli - e gioire insieme ai tifosi per lo scudetto".