Politano avvisa tutti: "Il Napoli più forte in cui abbia giocato". Poi su Conte...

Il Napoli si presenta ai nastri di partenza della prossima stagione come detentrice dello scudetto e, di conseguenza, favorita per la riconferma. La campagna acquisti ha portato rinforzi importantissimi alla corte di Antonio Conte, che potrà contare anche sullo zoccolo duro della squadra, con giocatori come Matteo Politano. “Adesso sto bene, già da quando abbiamo ricominciato il ritiro ho ripreso con la squadra", ha affermato il giocatore ai microfoni di Sky Sport sulle sue condizioni. "Sono contento di essere rientrato il prima possibile, sto cercando di recuperare il tempo perso nel primo ritiro”. Lo stesso Politano ha grande fiducia nella squadra: "Potenzialmente è il Napoli più forte in cui abbia giocato, ma è il campo che lo dimostrerà. Abbiamo vinto due scudetti, sarà difficile ripetersi ma l’obiettivo minimo è competere per tutte e tre le competizioni. C’è grande entusiasmo nel tornare in Champions. Sappiamo di avere un organico per giocarcela con chiunque, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, della rosa, ora aspettiamo agosto per iniziare il campionato”.