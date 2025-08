Juan Jesus: "Grazie a Spalletti ho fatto la storia del Napoli. Ora ho la fiducia di Conte"

Juan Jesus si appresta a vivere la sua quinta stagione con la maglia del Napoli. Cinque anni con delle gioie immense, come i due scudetti vinti, entrambi da protagonista outsider. Il brasiliano si è sempre rivelato utile, prima a Spalletti e poi a Conte, per sostenere la difesa. "La prima persona che ha creduto in me è stato Spalletti, senza di lui non sarei arrivato a fare la storia a Napoli", ha affermato il giocatore ai microfoni di Radio CRC. "Ora c'è Conte qui e so di avere la sua fiducia. Sono contento di aver trascorso tanto tempo qui e aver vinto due scudetti: speriamo di scrivere ancora la storia del club insieme. Mi fa piacere essere qui da diversi anni. Forse è una sorpresa per chi non mi conosceva e non pensava che potessi rimanere per più tempo, ma io conosco le mie qualità e sapevo cosa potevo fare qui".