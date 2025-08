Napoli, Conte e il giochino dei favoriti

Il percorso è ancora lungo, Conte sa bene quali insidie potrà nascondere e perciò ha condiviso con la società un intervento ampio e necessario . De Laurentiis non si è spaventato, la sua gestione esemplare gli ha dato una solidità economica che pochi possono permettersi. Il presidente sta lavorando con Chiavelli e Manna per costruire una squadra forte, che possa avere un ruolo importante in Italia e in Europa . Finora è stato protagonista assoluto sul mercato, ora gli mancano solo gli ultimi colpi per completare l’opera. Un esterno alto a sinistra, un centrocampista e uno (o due) terzini. L’obiettivo è arrivare ad avere in ogni ruolo due giocatori di alto livello .

De Bruyne, non solo colpi di genio

Anche il test con il Brest ha dimostrato che il cartello “lavori in corso” è ancora appeso davanti al cantiere azzurro. Le gambe sono pesanti, le idee annebbiate, il lavoro fisico del ritiro è condizionante. La seconda sconfitta in tre amichevoli non deve preoccupare, ma è un segnale di come sia necessario lavorare ancora di più (per dirla alla Conte) per imboccare la strada giusta. La reazione di orgoglio della squadra dopo essere andata sotto è un’indicazione importante che arriva da Castel di Sangro, ma è soprattutto Kevin De Bruyne ad alimentare i sogni dei tifosi. Non solo le sue illuminazioni geniali, la capacità di leggere il gioco prima degli altri e un gol sfiorato di tacco al volo: ha impressionato soprattutto la sua voglia di essere protagonista. Novanta minuti in campo senza risparmiarsi mai, da vero campione. Sarà lui la luce del nuovo Napoli.