Milinkovic-Savic: "Interesse del Napoli a marzo. Non mi sento secondo, a Conte non potevo dire no"

"Non mi sento secondo. A Conte non potevo dire di no. Sicuramente sarà una bella sfida per me. Il fatto che il Napoli giochi la Champions ha inciso molto sulla mia scelta. Sarà sicuramente una bellissima esperienza non avendola mai affrontata". Prime parole da giocatore del Napoli per Vanja Milinkovic-Savic . L'ex portiere del Torino è stato presentato in conferenza stampa a Castel di Sangro .

Milinkovic-Savic: "Conte mi ha chiesto di lavorare tanto"

Milinkovic-Savic ha spiegato: "A marzo ho saputo dell'interesse del Napoli e ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qui. Conte mi ha chiesto di lavorare tanto, di altro ancora non siamo riusciti a parlare. Quando ti chiama un allenatore come Conte è difficilissimo dirgli di no. Il dualismo con Meret? Per adesso non mi sento nè il numero uno nè il numero due. Sono venuto a lavorare e a essere a disposizione, sarà il mister a decidere".

Napoli, Milinkovic-Savic: "Se servisse per vincere lo scudetto taglierei la barba"

Poi una battuta su De Bruyne e un manifesto di personalità: "Più che a percepire un certo effetto nel vederlo giocare sto pensando di fare il meglio possibile per non farlo segnare in allenamento. Giocare nella difesa meno battuta d'Europa? Nessuna pressione, sarà solo un piacere in più. Se dovessi alzare un trofeo mi toglierei la barba? Non credo, ma per se serivsse per vincere lo scudetto lo farei. Nel Napoli cambierà tanto per me: è facile quando hai 12 tiri a partita, quando sei in una squadra così subisci pochi tiri e devi essere sempre pronto e concentrato".