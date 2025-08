"McTominay candidato al Pallone d'Oro", la pazzesca indiscrezione che arriva dall'Inghilterra

La cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro è in programma per il 22 settembre, come sempre al Théâtre du Châtelet di Parigi, ma è già tempo di indiscrezioni sulla short list dei giocatori che si contenderanno il più importante premio individuale dell'anno. Tanti i big che lo puntano, da Dembelé a Yamal, e tra loro, nei nomi finali, potrebbe esserci qualcuno dalla Serie A. Un'indiscrezione dall'Inghilterra ha messo sotto i riflettori proprio l'MVP della scorsa stagione in Italia, Scott McTominay.