Napoli, Di Lorenzo: "Conte? Non è cambiato di una virgola". Sullo scudetto, Maradona e De Bruyne...

Uno dei protagonisti - se non il protagonista della cavalcata tricolore - è Scott McTominay , autore di una serie di gol decisivi nel finale della scorsa stagione . Ora il centrocampista scozzese è nella lista dei candidati al Pallone d'Oro . "Se lo è meritato", afferma Di Lorenzo . " È un ragazzo speciale, lo conoscevamo già come calciatore ma ha avuto un impatto impressionante, si è calato subito nella nostra situazione e ha sposato un progetto arrivando dal Manchester United . Abbiamo bisogno di gente così, di giocatori che hanno voglia di giocare per questo club. Ha fatto un campionato strepitoso come tutti, è partito alla grande, sa che riconfermarsi è difficile ma ho visto voglia di fare un grande campionato".

Di Lorenzo: "De Bruyne è un campione, sta studiando la situazione"

Con l'innesto di KDB, il Napoli ha il centrocampo più forte d'Italia? "Queste sono cose della stampa, sarà il campo a dirlo", sostiene Di Lorenzo che poi elogia l'ex Manchester City. "Abbiamo aggiunto un giocatore importante, un campione, si è presentato veramente bene anche con il gruppo. Lo vedo che sta studiando la situazione, cercando di capire dove è arrivato e questo è sintomo di intelligenza. Sono sicuro che quando servirà si farà sentire, siamo tutti curiosi di vederlo all'opera nel nostro campionato. Un campione aiuta a migliorare anche chi ha intorno". Se quello attuale è invece l'organico più completo da quando è arrivato a Napoli, Di Lorenzo non si sbilancia: "Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. È un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo praticamente fatto il ritiro al completo e ci stiamo conoscendo".