Napoli, Di Lorenzo: "Conte? Non è cambiato di una virgola". Sullo scudetto, Maradona e De Bruyne...

CASTEL DI SANGRO - "Siamo ripartiti con grande entusiasmo dopo la vittoria dello scorso anno, dobbiamo riuscire a cavalcarlo e alimentarlo sempre tramite il lavoro". Sono le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dal ritiro azzurro di Castel di Sangro dove sabato 9 agosto (ore 19) Lukaku e compagni sfideranno il Girona in amichevole. "Sarà una stagione lunga, tosta, ma ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo iniziato il ritiro lavorando duramente e siamo contenti", sottolinea l'ex Empoli ai microfoni di Sky Sport 24. "Continuare ad avere fame? È un aspetto su cui lavoriamo, abbiamo un allenatore che ha vinto e rivinto quindi sa come stimolare il gruppo e quali corde toccare. Sappiamo che sarà dura, ci sono tante partite e tante competizioni. I nuovi si sono inseriti bene, questo perché alla base c'è un gruppo sano e fatto di persone per bene". Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, alzeranno il sipario sulla Serie A 2025/26 il prossimo 23 agosto al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo (calcio d'inizio alle 18:30).
Napoli, Di Lorenzo: "Conte? Non è cambiato di una virgola. Il terzo scudetto qui sarebbe qualcosa di unico"
"Com'è mister Conte dopo un anno dal suo arrivo a Napoli? Lo stesso, non è cambiato di una virgola", racconta Di Lorenzo tra i sorrisi. "Stiamo lavorando tanto e bene. Sappiamo che sarà difficile ma abbiamo lo Scudetto sul petto e vogliamo difenderlo ad ogni costo sapendo che comunque tante squadre si sono rinforzate". Il 32enne difensore mette comunque nel mirino la vittoria del terzo tricolore in maglia azzurra. Un eventuale trionfo gli consentirebbe di mettere la freccia sul record di Diego Armando Maradona che, all'ombra del Vesuvio, ha messo la inconfondibile firma sui successi del 1987 e 1990: "Lui è insuperabile...", sostiene Di Lorenzo. "Sarebbe qualcosa di unico, quando si vince una volta può essere un caso, se lo fai due volte in tre anni significa che ci sono valori umani importanti e noi dobbiamo restarci attaccati, restando uniti e compatti come squadra, società e tifoseria, un unico ambiente che spinge nella stessa direzione".
"McTominay candidato al Pallone d'Oro? Se lo è meritato, Scott è speciale"
Uno dei protagonisti - se non il protagonista della cavalcata tricolore - è Scott McTominay, autore di una serie di gol decisivi nel finale della scorsa stagione. Ora il centrocampista scozzese è nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. "Se lo è meritato", afferma Di Lorenzo. "È un ragazzo speciale, lo conoscevamo già come calciatore ma ha avuto un impatto impressionante, si è calato subito nella nostra situazione e ha sposato un progetto arrivando dal Manchester United. Abbiamo bisogno di gente così, di giocatori che hanno voglia di giocare per questo club. Ha fatto un campionato strepitoso come tutti, è partito alla grande, sa che riconfermarsi è difficile ma ho visto voglia di fare un grande campionato".
Di Lorenzo: "De Bruyne è un campione, sta studiando la situazione"
Con l'innesto di KDB, il Napoli ha il centrocampo più forte d'Italia? "Queste sono cose della stampa, sarà il campo a dirlo", sostiene Di Lorenzo che poi elogia l'ex Manchester City. "Abbiamo aggiunto un giocatore importante, un campione, si è presentato veramente bene anche con il gruppo. Lo vedo che sta studiando la situazione, cercando di capire dove è arrivato e questo è sintomo di intelligenza. Sono sicuro che quando servirà si farà sentire, siamo tutti curiosi di vederlo all'opera nel nostro campionato. Un campione aiuta a migliorare anche chi ha intorno". Se quello attuale è invece l'organico più completo da quando è arrivato a Napoli, Di Lorenzo non si sbilancia: "Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. È un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo praticamente fatto il ritiro al completo e ci stiamo conoscendo".
