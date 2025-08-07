Albiol: "Il Napoli può giocarsela con tutti. Peccato per lo scudetto mancato con Sarri"

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Goal, Raul Albiol ha ripercorso con affetto la sua lunga esperienza napoletana, parlando anche del presente del club azzurro e dei nuovi volti in arrivo sotto il Vesuvio: " Sei anni a Napoli sono stati meravigliosi , sono stato benissimo in città con la mia famiglia, i ricordi sono molto belli", ha raccontato l’ex difensore spagnolo.

Napoli, le parole di Albiol sull'arrivo di De Bruyne

Albiol ha voluto sottolineare il peso simbolico dell’arrivo in azzurro di un top player come Kevin De Bruyne, considerandolo un segnale forte lanciato dal club: "L’arrivo di De Bruyne in azzurro è un messaggio: il Napoli può concorrere con tutti, con gli acquisti che ha fatto non solo in Italia ma anche in Europa".

"Sanchez e Gutierrez, due terzini molto bravi"

A proposito di mercato, Albiol ha speso parole positive anche per alcuni giovani profili accostati o già arrivati al Napoli, in particolare Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: "Juanlu Sanchez è un buon giocatore, ha una condizione fisica eccezionale, è un passo avanti il Napoli per lui. Il Napoli sta prendendo grandi giocatori. Gutierrez ha un piede molto buono, in attacco lo fa molto bene, due anni fa ha disputato una stagione molto buona con il Girona portandolo in Champions. Sono due terzini molto bravi, è buono per il Napoli se arrivano".