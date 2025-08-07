Albiol: "Il Napoli può giocarsela con tutti. Peccato per lo scudetto mancato con Sarri"

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Goal, Raul Albiol ha ripercorso con affetto la sua lunga esperienza napoletana, parlando anche del presente del club azzurro e dei nuovi volti in arrivo sotto il Vesuvio: "Sei anni a Napoli sono stati meravigliosi, sono stato benissimo in città con la mia famiglia, i ricordi sono molto belli", ha raccontato l’ex difensore spagnolo.
Napoli, le parole di Albiol sull'arrivo di De Bruyne
Albiol ha voluto sottolineare il peso simbolico dell’arrivo in azzurro di un top player come Kevin De Bruyne, considerandolo un segnale forte lanciato dal club: "L’arrivo di De Bruyne in azzurro è un messaggio: il Napoli può concorrere con tutti, con gli acquisti che ha fatto non solo in Italia ma anche in Europa".
"Sanchez e Gutierrez, due terzini molto bravi"
A proposito di mercato, Albiol ha speso parole positive anche per alcuni giovani profili accostati o già arrivati al Napoli, in particolare Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: "Juanlu Sanchez è un buon giocatore, ha una condizione fisica eccezionale, è un passo avanti il Napoli per lui. Il Napoli sta prendendo grandi giocatori. Gutierrez ha un piede molto buono, in attacco lo fa molto bene, due anni fa ha disputato una stagione molto buona con il Girona portandolo in Champions. Sono due terzini molto bravi, è buono per il Napoli se arrivano".
"Peccato non aver vinto lo scudetto con Sarri"
L’ex centrale azzurro si è poi soffermato sullo storico scudetto conquistato dal Napoli nella passata stagione, esprimendo emozione e anche un pizzico di rimpianto per non esserci riuscito ai tempi di Sarri: "Mi fa piacere che il Napoli abbia vinto gli scudetti. Napoli mi ha dato tanto amore, sono un napoletano in più. Mi spiace non aver vinto lo scudetto con Sarri però con quel gioco abbiamo fatto gioire tanta gente. Alla fine non vincemmo, ma quella squadra ha fatto divertire tanto e dentro al campo abbiamo fatto benissimo. Adesso siamo felici anche noi di quel Napoli".
Il commento su Rafa Marin
Infine, un pensiero anche per Rafa Marin, giovane difensore che dopo la parentesi al Napoli è tornato in Spagna per vestire la maglia del Villarreal: "Rafa Marin è un giocatore di qualità e fisico, a Napoli ha trovato poco spazio, aveva anche solo una competizione. Credo che qui a Villareal farà molto bene".
Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Goal, Raul Albiol ha ripercorso con affetto la sua lunga esperienza napoletana, parlando anche del presente del club azzurro e dei nuovi volti in arrivo sotto il Vesuvio: "Sei anni a Napoli sono stati meravigliosi, sono stato benissimo in città con la mia famiglia, i ricordi sono molto belli", ha raccontato l’ex difensore spagnolo.
Napoli, le parole di Albiol sull'arrivo di De Bruyne
Albiol ha voluto sottolineare il peso simbolico dell’arrivo in azzurro di un top player come Kevin De Bruyne, considerandolo un segnale forte lanciato dal club: "L’arrivo di De Bruyne in azzurro è un messaggio: il Napoli può concorrere con tutti, con gli acquisti che ha fatto non solo in Italia ma anche in Europa".
"Sanchez e Gutierrez, due terzini molto bravi"
A proposito di mercato, Albiol ha speso parole positive anche per alcuni giovani profili accostati o già arrivati al Napoli, in particolare Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: "Juanlu Sanchez è un buon giocatore, ha una condizione fisica eccezionale, è un passo avanti il Napoli per lui. Il Napoli sta prendendo grandi giocatori. Gutierrez ha un piede molto buono, in attacco lo fa molto bene, due anni fa ha disputato una stagione molto buona con il Girona portandolo in Champions. Sono due terzini molto bravi, è buono per il Napoli se arrivano".