Napoli, il dottor Canonico svela un retroscena: "A febbraio Conte ho ricevuto una chiamata da Conte..."

Il responsabile sanitario del club azzurro ha parlato del lavoro dietro le quinte del suo staff e ha raccontato un dettaglio inedito
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Il lavoro dello staff sanitario è nel dietro le quinte, nel quotidiano della squadra: prima e dopo gli allenamenti". Così a Radio CRC il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del Napoli. Canonico ha spiegato: "Nasco come ex atleta agonista. Ho fatto basket, canottaggio, poi mi sono dedicato completamente all'atletica leggera diventando anche allenatore nazionale. Al liceo volevo fare l'ingegnere aerospaziale, ma in quarta e quinta ho avuto un rigetto per la matematica. Mi sono iscritto a medicina per coniugare l'interesse sportivo con quello per la medicina: mio padre era un chirurgo, ma non mi ha mai imposto nessuna scelta e per questo lo ringrazio. Uno dei miei sogni era quello di abbinare la medicina allo sport di alto livello".

Canonico sulla prevenzione degli infortuni

Canonico si è poi soffermato sulla prevenzione degli infortuni e il lavoro dello staff medico: "Potremmo dedicare a questo tema ore ed ore di approfondimenti. Spesso c'è una conoscenza errata rispetto a quello che facciamo noi per la squadra: si pensa che siamo sul campo solo per la semplice assistenza se un calciatore si ferma per un fastidio. Il nostro lavoro, però, è nel dietro le quinte. Inizia nel precampionato con una serie di test e valutazioni, ma continua nelle ore prima dell’inizio dell’allenamento per concentrarci su giocatori che richiedono una serie di lavori di prevenzione, in collaborazione con lo staff tecnico e atletico. Fino poi ad arrivare al post allenamento dove continuiamo questo lavoro, portato avanti, ovviamente, di pari passo con le esigenze dello staff tecnico ed atletico".

Napoli, Canonico: "Il sonno è una fase fondamentale dell'allenamento"

In ritiro una condizione ideale per lavorare: "Perché ci permette di ciclizzare tutto il carico di allenamenti e preparare la squadra in funzione della stagione. I carichi sono importanti, così come i recuperi, l'alimentazione. In Trentino sfruttavamo l'acqua fredda del fiume, a Castel di Sangro abbiamo delle piscine. Altra cosa importante è il clima: la sera è molto fresco e questo permette ai calciatori di avere un sonno riposante. Il sonno è una fase fondamentale dell'allenamento perché permette di recuperare e rigenerare le nostre strutture".

Canonico: "L'intelligenza artificiale funziona, ma serve il cervello dell'uomo"

Il calcio e la medicina ai tempi dell'intelligenza atrificiale: "Funziona, ma serve sempre il cervello dell'uomo che, rapportandosi con la praticità e la quotidianità, può anche capire alcune dinamiche. L'intelligenza artificiale lavora con degli algoritmi basati su tutta una serie di dati che noi andiamo a immettere. Però, ci sono alcuni dati che non è possibile immettere all'interno di un computer o di un'intelligenza artificiale. Quindi sicuramente è utile, come sono utili tutta una serie di gestionali per l'area fisica e l'area medica, bisogna saperli utilizzare, ma come immagino, in tutti i campi, anche nella medicina, non bisogna affidarsi ciecamente e completamente alle tecnologie".

Canonico: "Negli ultimi anni incremento degli infortuni in fasce d'età di ragazzi molto piccoli" 

Capitolo infortuni: "Negli ultimi 5-6 anni assistiamo a un incremento degli infortuni, soprattutto di natura sia articolare e muscoloscheletrica, in fasce d'età di ragazzi molto piccoli, parliamo 12, 13, 14 anni, cose che 5-6 anni fa vedevamo i ragazzi di 17-18 anni. Sicuramente secondo me la preparazione a livello giovanile, questo non vale solo per il calcio, purtroppo sta cercando di stressare, portare i ragazzi soprattutto a fargli fare dei lavori che, secondo me, non sono in linea con l'età non tanto anagrafica ma biologica dei ragazzi. Quindi l'interfacciarsi continuamente con i preparatori e gli allenatori è fondamentale. Poi è importante anche educare i ragazzi a uno stile di vita sano, quindi un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea, il rispetto delle ore di sonno".

Canonico e il retroscena sulla chiamata di Conte a febbraio

Il rapporto con Conte e un retroscena: "Mister Conte è una persona che chiede tanto, è molto bello e anche molto stimolante lavorare con lui. Vi racconto un aneddoto: nel mese di febbraio, mi sembra dopo una partita vinta, mi arriva un messaggio del mister: 'Raffaele domani avrei bisogno di parlare a te, al tuo staff per 5-10 minuti'. Ho chiamato Gennaro De Luca pensando che avessimo sbagliato qualcosa ed interrogandoci su questo. Il giorno dopo ci incontriamo con il mister che ci dice: 'Vi volevo dire che state facendo un grandissimo lavoro, state dando una grande mano, però adesso vi devo chiedere un qualcosa in più, ancora un qualcosa in più, perché questa è la volata finale e quindi sappiate che lo staff medico in un campionato può pesare dai 7 ai 10 punti'.  Alla fine siamo arrivati a un obiettivo sudato".

