Napoli, il dottor Canonico svela un retroscena: "A febbraio Conte ho ricevuto una chiamata da Conte..."

"Il lavoro dello staff sanitario è nel dietro le quinte, nel quotidiano della squadra: prima e dopo gli allenamenti". Così a Radio CRC il dottor Raffaele Canonico , responsabile dello staff sanitario del Napoli . Canonico ha spiegato: "Nasco come ex atleta agonista. Ho fatto basket , canottaggio , poi mi sono dedicato completamente all' atletica leggera diventando anche allenatore nazionale. Al liceo volevo fare l'ingegnere aerospaziale, ma in quarta e quinta ho avuto un rigetto per la matematica. Mi sono iscritto a medicina per coniugare l'interesse sportivo con quello per la medicina: mio padre era un chirurgo, ma non mi ha mai imposto nessuna scelta e per questo lo ringrazio. Uno dei miei sogni era quello di abbinare la medicina allo sport di alto livello".

Canonico sulla prevenzione degli infortuni

Canonico si è poi soffermato sulla prevenzione degli infortuni e il lavoro dello staff medico: "Potremmo dedicare a questo tema ore ed ore di approfondimenti. Spesso c'è una conoscenza errata rispetto a quello che facciamo noi per la squadra: si pensa che siamo sul campo solo per la semplice assistenza se un calciatore si ferma per un fastidio. Il nostro lavoro, però, è nel dietro le quinte. Inizia nel precampionato con una serie di test e valutazioni, ma continua nelle ore prima dell’inizio dell’allenamento per concentrarci su giocatori che richiedono una serie di lavori di prevenzione, in collaborazione con lo staff tecnico e atletico. Fino poi ad arrivare al post allenamento dove continuiamo questo lavoro, portato avanti, ovviamente, di pari passo con le esigenze dello staff tecnico ed atletico".

Napoli, Canonico: "Il sonno è una fase fondamentale dell'allenamento"

In ritiro una condizione ideale per lavorare: "Perché ci permette di ciclizzare tutto il carico di allenamenti e preparare la squadra in funzione della stagione. I carichi sono importanti, così come i recuperi, l'alimentazione. In Trentino sfruttavamo l'acqua fredda del fiume, a Castel di Sangro abbiamo delle piscine. Altra cosa importante è il clima: la sera è molto fresco e questo permette ai calciatori di avere un sonno riposante. Il sonno è una fase fondamentale dell'allenamento perché permette di recuperare e rigenerare le nostre strutture".