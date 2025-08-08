Napoli, orgoglio Conte: è candidato al Cruyff 2025, ma c'è un grande favorito

Conte d’oro. Il primo effetto dello scudetto, un capolavoro dipinto con gli uomini contati e il vuoto mai colmato della cessione di Kvara a gennaio, è stato annunciato ieri da France Football: Antonio Conte, come accadde a Spalletti nel 2023, è stato candidato al Cruyff 2025 . Il premio assegnato al miglior allenatore d’Europa all’interno della grande cerimonia del Pallone d’Oro. L’impresa di superare ogni tipo di ostacolo e di battere al fotofinish una squadra più attrezzata e qualitativamente molto superiore come l’Inter, conquistando quello che alla lunga è risultato il campionato più avvincente tra i cinque tornei top del Continente, non è passata inosservata: un riconoscimento pienamente meritato. Tra l’altro senza il plus della vetrina internazionale delle coppe: l’unico della lista. In lizza con lui anche Luis Enrique , autore dello stratosferico triplete con il Psg di Kvara; Hansi Flick , l’uomo che alla prima stagione ha guidato il Barça alla conquista di Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna; Arne Slot , vincitore della Premier al timone del Liverpool; e l’altro italiano Enzo Maresca , il tecnico del Chelsea che al debutto londinese ha messo in bacheca la Conference e la prima storica edizione della Coppa del Mondo per club.

Orgoglio italiano con Conte e Maresca

L’idea fondata è che alla fine la corona andrà a Lucho, l’artefice di un collettivo pieno di campioni e qualche giovane fuoriclasse che ha sfiorato il poker perdendo la finale del Mondiale negli States contro i Blues, ma Conte e Maresca hanno riempito d’orgoglio il movimento di casa nostra: due italiani su cinque candidati; tra l’altro rappresentanti di due poli vicini ma lontani, considerando che l’allenatore del Chelsea ha 45 anni ed è alla terza esperienza da boss in panchina dopo Parma e Leicester, mentre quello del Napoli ne ha festeggiati 56 il 31 luglio e nel 2026 brinderà ai vent’anni di carriera. Tra gli aspiranti al Pallone d’Oro, invece, compaiono Scott McTominay, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries (gli unici della Serie A )e Gigio Donnarumma, l’unico italiano. E poi Kvara: mezzo scudetto e il triplete in tasca.

Antonio Conte, numeri incredibili

Per Conte questa candidatura è insieme un riconoscimento e un traguardo professionale di grande prestigio, avvalorato a maggio dalla conquista della stella personale; del decimo scudetto tra quelli vinti da giocatore (5) e in panchina (5), superando Capello e Trapattoni (9). Il signor Antonio è anche l’unico allenatore ad aver vinto il campionato di Serie A con tre squadre diverse, nonché l’unico meridionale a trionfare con una squadra del Sud. Il suo spessore, al di là dei meriti collezionati sul campo attraverso ricostruzioni e successi in Italia e all’estero - Premier 2017 ed FA Cup 2018 con il Chelsea -, è emerso ancora in questi giorni di ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro: ha festeggiato lo scudetto con la squadra e poi ha azzerato tutto, alzando al massimo l’intensità della preparazione e stimolando continuamente la tensione agonistica e l’ambizione dei giocatori, rifiutando categoricamente l’idea di un benché minimo senso di appagamento. I risultati delle amichevoli, tra l’altro, non l’hanno soddisfatto e s’è fatto sentire: perdere non è un verbo contemplato, neanche a luglio e a inizio agosto. A maggior ragione se all’orizzonte c’è una nuova, grande sfida: la difesa dello scudetto, il ritorno in Champions, l’assalto alla Supercoppa italiana e alla Coppa Italia. Del resto, non si entra mica a caso nella lista dei top d’Europa.