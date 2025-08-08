Lukaku: "Vi racconto l'ambientamento di De Bruyne. E sull'addio di Conte..."

" Io e Kevin abbiamo parlato un paio di volte prima della firma, ma il nostro rapporto non è tanto basato sul calcio quanto a livello umano. Ci conosciamo da quando eravamo bambini: avevamo tredici anni, la nostra carriera è partita insieme. Ora giocheremo insieme ogni giorno, è bello". Così Romelu Lukaku intervistato da Dazn, nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro , alla vigilia dell'amichevole col Girona .

Lukaku: "Mi aspetto molto da De Bruyne. Conte? Mai avuto paura che andasse via"

Lukaku ha poi aggiunto: "De Bruyne si sta già adattando al nostro modo di lavorare. Capisce anche già un pochino l'italiano, è molto intelligente e poi noi belgi studiamo tre, quattro lingue a scuola. Mi aspetto molto da lui quest'anno".

Il rapporto di Lukaku con Conte è la storia di un feeling permanente, che non smette mai di crescere: "Cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio, nel confronto può essere molto duro, altre volte è gentile. Dipende dal momento, ma capirlo è sempre stata la nostra forza. Non ho mai avuto paura che se ne andasse dopo lo scudetto".

Napoli, Lukaku: "Per difendere lo scudetto dobbiamo alzare il livello"

Il Napoli è pronto a tornare in campo con lo Scudetto sul petto: "Per difendere il titolo dobbiamo fare una buona preparazione, lavorare forte per alzare il livello della squadra. In qualche amichevole non è arrivato un risultato positivo, ma dobbiamo guardare avanti e migliorare, provare a vincerle, nonostante la fatica, per iniziare la stagione con buone sensazioni", ha aggiunto e concluso Lukaku.