Napoli, bagno di folla per Conte e gli azzurri a Castel di Sangro: "Scritta la storia, ma..."

CASTEL DI SANGRO - Bagno di folla per Antonio Conte e per il suo Napoli a Castel di Sangro, sede del ritiro dei campioni d'Italia salutati da tantissimi tifosi che hanno ascoltato le parole pronunciate dal tecnico e dal capitano Giovanni Di Lorenzo dal palco allestito nella piazza della cittadina abruzzese .

Conte parla ai tifosi dal palco di Castel di Sangro

"Noi non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l'entusiasmo che ci trasmettete. Portiamo questo in campo sapendo di dover dimostrare di poter giocare con la vostra passione", ha detto Conte rivolgendosi ai numerosi sostenitori partenopei presente. L'allenatore azzurro ha parlato con alle spalle tutto lo staff tecnico e medico del club, prima dell'ingresso dei giocatori. "Ci rivediamo dopo un bellissimo anno - ha sottolineato - grazie ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Oggi dico grazie anche ai calciatori che sono andati via dopo aver contribuito alla conquista di uno scudetto. Abbiamo scritto una pagina di storia, ora dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto".

Capitan Di Lorenzo alza la coppa dello scudetto tra gli applausi

Dopo il suo intervento sono saliti sul palco tutti i calciatori attuali della rosa azzurra, tranne il partente Raspadori, per ultimo il capitano Di Lorenzo: "A Castel di Sangro - ha detto il terzino del Napoli e della Nazionale - sentiamo grande entusiasmo, è giusto per noi presentarci qui dove si respira la gioia che per noi, e soprattutto per i nuovi compagni di squadra, fa bene sentire. Cerchiamo di cavalcare il vostro entusiasmo per essere bravi come l'anno scorso e toglierci ancora qualche soddisfazione, quindi Forza Napoli". Al termine dell'incontro Di Lorenzo e compagni hanno alzato la coppa dello scudetto tra gli applausi dei tifosi.